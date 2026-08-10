Kuşadası Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: 14 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Kuşadası Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında elde edilen tanık beyanları, şüphelilerin etkin pişmanlık ifadeleri, HTS kayıtları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar çerçevesinde incelenen hesap hareketleri sonucu bazı şüpheliler daha tespit edilmişti. Tespit edilen şüphelilere yönelik İzmir, Antalya ve Aydın'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 17 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren şüphelilerden Özel Kalem Müdürü Şebnem K.Ş., Kooperatif Yönetim Kurulu Üyesi Kağan Ö., Tekniker Atıl Ulaş B., Yapı Sahibi Şakir E., İnşaat Firma Sahibi Yusuf Y., Kuşadası CHP Meclis Üyesi Ali Kotan, Mimar Cumhur U., Harita Mühendisi Hasan Hüseyin D., Muhasebeci Ertan S., Belediye Personeli Ercüment D., Otel Sahibi Hakan T., Yapı Sahibi Emrah T., İnşaat Firma Sahibi Resul Mert Ç. ve İnşaat Firma Sahibi Oğuz Ali H. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüpheliler iş insanı Macit G. 'konutu terk etmemek', atış nezaretçisi İsmail Y. ve firma sahibi Şefik Ç. ise 'yurt dışına çıkış yasağı' ile 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör