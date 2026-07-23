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Giriş Tarihi: 23.07.2026 15:00 Son Güncelleme: 23.07.2026 15:10

Kuşadası’da ‘Beach Club’da dehşet: İki çocuğu bıçaklayıp kayıplara karıştı

Aydın’a bağlı Kuşadası’nda bulunan Jade Beach Club’da dehşete düşüren anlar yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs mekanda tartıştığı 17 yaşında iki çocuğu bıçaklayarak kayıplara karıştı. Çocuklardan birinin akciğerinin söndüğü belirlendi. Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli şahsı arama çalışmaları devam ederken ‘Jade Beach Club’ isimli işletmenin CHP'li Kuşadası Belediye Meclis üyesi Tibet Özer’in olduğu öğrenildi.

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Kuşadası’da ‘Beach Club’da dehşet: İki çocuğu bıçaklayıp kayıplara karıştı
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Dehşete düşüren olay dün saat 23.00 sıralarında Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Yılancıburnu mevkii 'Jade Beach Club' isimli işletme içerisinde meydana geldi. Adem Eren M. (17) ve Mert M. (17) 'Jade Beach Club' içerisinde konser alanında eğlendikleri sırada tanımadıkları bir şahsın yanlarına gelmesi ile şahısla sözlü olarak tartışmaya başladı.

BIÇAKLA DEHŞET SAÇTI

Şahıs önce olay yerinden uzaklaştı ve kısa bir süre sonra tekrar olay yerine koşarak gelerek sağ elinde bulunan bıçağı Adem Eren M.'nin sol bacağınının üst kısmına vurarak yaraladı. Mert M.'yi ise elindeki bıçakla göğüs bölgesine vurarak yaraladı. İki çocuk da ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocuklardan Mert M. akciğerinin sönmesi nedeniyle Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

MEKAN CHP'Lİ MECLİS ÜYESİNİN ÇIKTI

Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli şahsın tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederden 'Jade Beach Club' isinli işletmenin CHP'li Kuşadası Belediye Meclis üyesi Tibet Özer'in olduğu öğrenildi.

CHP'li Kuşadası Belediye Meclis üyesi Tibet Özer

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#AYDIN #KUŞADASI

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Kuşadası’da ‘Beach Club’da dehşet: İki çocuğu bıçaklayıp kayıplara karıştı
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