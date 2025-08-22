Haberler Yaşam Haberleri Kuşadası'nda alkollü saldırgan vahşeti: Taksici İşcan hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 22.8.2025 12:14

Kuşadası'nda alkollü saldırgan vahşeti: Taksici İşcan hayatını kaybetti

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde tartıştığı seyyar parfümcü Sercan G. (39) tarafından bıçaklanan taksici Vural İşcan (39), hayatını kaybetti.

DHA Yaşam
Kuşadası’nda alkollü saldırgan vahşeti: Taksici İşcan hayatını kaybetti

Kahreden olay, saat 03.00 sıralarında Karaova Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre alkollü olduğu öne sürülen seyyar parfümcü Sercan G., taksicilik yapan Vural İşcan'dan durağın tuvaletinin anahtarını istedi. Bu sırada ikili arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Vural İ., Karaova Mahallesi'ne müşteri götürdü. Sercan G., motosikletiyle İşcan'ın peşine düştü. Sercan G., Nazilli Halk Pazarı'nın önünde geldiklerinde müşterisini indiren İşcan'ı bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Vural İşcan, araç telsiziyle durumu taksi durağındaki arkadaşlarına bildirdi. İhbarla gelen ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İşcan, kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan Sercan G., polis ekiplerince yakalandı. Sercan G.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kuşadası'nda alkollü saldırgan vahşeti: Taksici İşcan hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz