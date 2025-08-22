Kuşadası’nda alkollü saldırgan vahşeti: Taksici İşcan hayatını kaybetti

Kahreden olay, saat 03.00 sıralarında Karaova Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre alkollü olduğu öne sürülen seyyar parfümcü Sercan G., taksicilik yapan Vural İşcan'dan durağın tuvaletinin anahtarını istedi. Bu sırada ikili arasında tartışma çıktı.