Haberler Yaşam Haberleri Kuşadası'nda gıda zehirlenmesi şüphesi: 28 kişi hastaneye kaldırıldı
Giriş Tarihi: 12.07.2026 21:06

Kuşadası'nda gıda zehirlenmesi şüphesi: 28 kişi hastaneye kaldırıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir 5 yıldızlı bir otelde konaklayan 28 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA
Kuşadası’nda gıda zehirlenmesi şüphesi: 28 kişi hastaneye kaldırıldı
  • ABONE OL

Kuşadası ilçesi Karaova Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde konaklayan 28 kişinin, mide bulantısı ve karın ağrısı yaşaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

28 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

28 kişi, zehirlenme şüphesiyle ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavileri devam eden kişilerde gıda ya da sudan kaynaklı bir zehirlenme olup olmadığının belirlenmesi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Yetkililer, otelde konaklayanlara sunulan yiyeceklerden ve su sisteminden laboratuvarda incelemesi için numuneler aldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#AYDIN #112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ #KUŞADASI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Kuşadası'nda gıda zehirlenmesi şüphesi: 28 kişi hastaneye kaldırıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA