Kusmak Abdesti Bozar Mı? Ağız Dolusu Kusunca Abdest Bozulur Mu, Ne Kadarı Bozar?

Müslüman vatandaşların merak ettiği, kusmak abdesti bozar mı sorusunun cevabı yoğunlukla araştırılmıştır. İslam dininde abdestin yeri son derece ayrıdır. Bir ibadetin yerine getirilmesinde abdestin olması önemli bir şarttır. Abdesti bozan pek çok husus da vardır ve bunlar çoğu zaman kafa karışıklığına da neden olabilmektedir. Müslüman bireylerin merak ettikleri arasında, kusmayla abdest bozulur mu sorusu yer almıştır. Ağız dolusu kusmak abdesti bozar mı veya nasıl bozar gibi sorulara cevap olarak pek çok hadis yer almıştır. Ağız dolusu kusunca abdest bozulur mu veya ne kadarı bozar gibi sorular, ibadetini yerine getirmek isteyenlerin merak ettiği sorular arasındadır. Peki ağzından çıkmayan kusmuk abdesti bozar mı, kusmak abdesti bozar mı sorularına dair detaylar yazımızın devamında sizlerle.

Kusmak Abdesti Bozar Mı?

Kusmak abdesti bozar mı sorusu, Müslüman vatandaşların merak ettiği konulardan birisidir. İbadetini yerine getirmek isteyen kişiler, abdesti bozan durumları sıklıkla araştırmıştır. Bunlardan birisi olan ağız dolusu kusmak abdesti ve namazı bozar mı gibi sorular önem kazanmıştır. Rivayete göre Hz. Muhammet(s.a.v) kusmaktan dolayı abdest almıştır. Fakat bunun ağız dolusu olması gerekir. Ağız dolusu kusulan şey ne olursa olsun, bu durum abdesti bozar. Kusmanın abdesti bozup bozmadığı, mezheplere göre de değişiklik gösterir. Şafii mezhebine göre abdest sadece ön ve arkadan çıkan şeylerle bozulur. Bunların dışında diğer yerlerden gelen sıvılar abdesti bozmaz. Bu durumda kusmak da abdesti bozmayacaktır.

Ağız Dolusu Kusmak Abdesti Bozar Mı?

İslamiyet'te tartışma konusu olan, ağız dolusu kusmak abdesti bozar mı sorusuna dair çeşitli görüşler vardır. Ebû Hanîfe ve İmâm Yûsuf'a göre kusulan kan ise, bu durum abdesti bozacaktır. Hz. Muhammed'e göre ise kusmanın abdesti bozması için ağız dolusu olması olarak rivayet edilmiştir. Hanefîler ve Hanbelîlere göre, ağızdan alınan besinlerin tekrar ağza gelmesi ve burayı doldurarak kişinin çok kabul edebileceği miktara ulaşması, abdesti bozacaktır.

Kusunca Abdest Bozulur Mu?

Kusmayla abdest bozulur mu sorusu, Müslüman vatandaşların cevabını merak ettiği ve araştırdığı sorular arasındadır. Bu soruya yönelik İslam aleminde mezheplerin görüşleri değişiklik göstermiştir. Hanefiler ve Hanbebiler bu bağlamda hadisler zikretmiştir. Bu hadislerden bazıları şu şekildedir;

"Biriniz namazda kusar ya da burnu kanarsa herhangi bir kelâm etmeden hemen gidip abdest alsın sonra namazına kaldığı yerden devam etsin."

Şâfiîlerle Mâlikîlere göre ise, niteliği ne olursa olsun kusmanın abdesti bozmayacağı görüşü hakimdir. Bununla ilgili olarak İmam Malik (179/795), "Bize göre abdest sadece mutat yollardan çıkan bir şey veya uykudan dolayı gerekir" demektedir. Bu durumda ağza gelen şey midede değişime uğramadıysa necis değildir. Kişinin ağzını temizce yıkaması yeterlidir.

Ağızdan Çıkmayan Kusmuk Abdesti Bozar Mı?

Ağızdan çıkmayan kusmuk abdesti bozar mı sorusu da merak edilenler arasında yer almıştır. Abdestin bozulmasında ağız içi, iç organ sayılır. Bedenin dışı ise orucun bozulması sayılır. Buna göre diş eti ve ağızda kalan, ağızdan dışarıya çıkmayan kusmuk abdesti bozmayacaktır.