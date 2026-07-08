Haberler Yaşam Haberleri Kusmaya çalışırken diş fırçasını yuttu
Giriş Tarihi: 8.07.2026

Kusmaya çalışırken diş fırçasını yuttu

Kusmaya çalışırken diş fırçasını yuttu
  • ABONE OL
İSTANBUL'DA yaşayan bir kadının zayıflamak için kendini kusturmaya çalışırken yuttuğu 13 santimetrelik diş fırçası, gerçekleştirilen küçük kesiyle midesinden çıkartıldı. İstanbul'da yaşayan 21 yaşındaki S.B. zayıflamak için kendini kusturmaya çalışırken, yanlışlıkla diş fırçasını yuttu.Üzerine yemek yiyen ve fenalaşan S.B, yakınları tarafından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada uzman ekiplerin 40 dakikalık operasyonuyla 13 santimetrelik diş fırçası çıkarıldı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Kusmaya çalışırken diş fırçasını yuttu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA