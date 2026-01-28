Kusmuğu boğazına kaçan 8 aylık bebek hayatını kaybetti

Olay, Bahçelievler Mahallesi Mustafa Parmaksız Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın beşinci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 yaşındaki anne Meryem Elahmed Elmusa, gece saatlerinde bebeği Zeynep Elahmed Elmusa'yı emzirdikten sonra beşiğine yatırdı. Bir süre sonra bebeğini kontrol etmek isteyen anne, çocuğunu hareketsiz halde bulunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, 8 aylık bebeğin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Adli tabip tarafından yapılan ilk değerlendirmede, bebeğin kustuğu ve kusmuğun boğazına kaçması sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Bebeğin son bir haftadır rahatsız olduğu, bu nedenle ailesi tarafından bir gün önce sağlık ocağına ve Devlet Hastanesi Çocuk Polikliniği'ne götürüldüğü öğrenildi. Hayatını kaybeden bebeğin cenazesi Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı bildirildi.