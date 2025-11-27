Kütahya’da 8 katlı apartmanda çıkan yangında mahsur kalan bir kişi hayatını kaybetti

Kütahya 75'inci Yıl Mahallesi'ndeki 8 katlı apartmanın birinci katında, İsmet Çubuk (68) ve Şükran Çabuk'un (65) ikamet ettiği dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında İsmet Çabuk olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Şükran Çabuk ise yaralandı. Mahalle Muhtarı Kemal Gügül'ün verdiği bilgilere göre; Dün gece yarısı meydana gelen ve henüz nedeni bilinmeyen yangında, daireyi bir anda alevler ve dumanlar sardı, binanın tavanı çöktü.

Komşular tarafından 112 acil Servise haber verilmesi sonucu yangın mahalline çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangında ölen İsmet Çabuk'un eşi Şükran Çabuk ise; itfaiye ekipleri tarafından evden kurtarıldı. Yaralı kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun duman nedeniyle binadaki diğer dairelerde mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye merdiveniyle tahliye edildi. Dumandan etkilenen biri itfaiye görevlisi 5 kişiye de sağlık ekipleri müdahale etti.