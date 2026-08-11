Kütahya’da boş arazide cansız beden bulundu!

Ölen şahsın 74 yaşındaki Fahrettin Kahraman olduğu belirlenirken, incelemelerin ardından Kahraman'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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