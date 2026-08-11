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Giriş Tarihi: 11.08.2026 19:30

Kütahya’da boş arazide cansız beden bulundu!

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bulunan boş arazide 74 yaşındaki Fahrettin Kahraman’ın cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

İHA Yaşam
Kütahya’da boş arazide cansız beden bulundu!
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Olay, Tavşanlı ilçesi Kavaklı Mahallesi Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hastane otoparkının üst kısmında bulunan toprak alanda bir kişinin aracının yanında hareketsiz yattığını fark eden çevredekiler durumu 112 Acil servise bildirdi.

İhbar üzerine belirtilen yere sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirledi.

Ölen şahsın 74 yaşındaki Fahrettin Kahraman olduğu belirlenirken, incelemelerin ardından Kahraman'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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#TAVŞANLI #KÜTAHYA

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Kütahya’da boş arazide cansız beden bulundu!
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