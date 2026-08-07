Kütahya’da can pazarı: İki otomobil çarpıştı! 1 ölü, 5 yaralı

Kazada, 16 ABK 691 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Ayşe Bozkurt (54) ile 10 ALD 182 plakalı araç sürücüsü R.K. ağır yaralandı. Sürücü A.U.B. ile araçlarda yolcu konumunda bulunan H.Ç., M.Y. ve B.S.Y. ise hafif yaralandı.