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Giriş Tarihi: 13.08.2026 15:45

Kütahya’da çöp ev alarmı! Kötü koku mahalleyi ayağa kaldırdı: Profesörün 2 dairesinden çıkanlar akıllara durgunluk verdi!

Kütahya’da yalnız yaşayan 72 yaşındaki emekli Prof. Dr. Şerife D.’nin dairelerinden uzun süredir gelen kötü kokular mahalleyi ayağa kaldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kapıdan çöp birikintisi nedeniyle kapıdan giremeyince camlardan girdi. İki dairede de kapsamlı temizlik çalışması başlatılırken emekli profesör hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Kütahya’da çöp ev alarmı! Kötü koku mahalleyi ayağa kaldırdı: Profesörün 2 dairesinden çıkanlar akıllara durgunluk verdi!
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Olay, Yunus Emre Mahallesi Aşiyan Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı sitede bulunan ve yalnız yaşayan 72 yaşındaki emekli Prof. Dr. Şerife D.'nin dairelerinden uzun süredir kötü kokular gelmeye başladı. Kokunun artması üzerine apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

EVE CAMLARDAN GİRİLDİ

İhbar üzerine adrese gelen ekipler, dairelerde yoğun miktarda çöp, atık malzeme ve çeşitli eşyaların biriktirildiğini tespit etti. Evlerin içerisine girişin güç olması nedeniyle ekiplerin camlardan girerek inceleme yaptığı öğrenildi.



SAĞLIK EKİPLERİNCE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Yapılan incelemenin ardından Şerife D., sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Daha sonra Kütahya Vefa Psikiyatri Hastanesine yatırıldığı öğrenilen kadının ardından, yakınları ve apartman yönetimi tarafından gerekli izinlerin alınmasıyla temizlik süreci başlatıldı.

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KAPIDAKİ "RAHATSIZ ETMEYİN" YAZISI DİKKAT ÇEKTİ

Belediye ve zabıta ekipleri, iki ayrı dairede biriken çöplerin ve eşyaların çıkarılması için çalışma yürütüyor. Dairelerde yalnızca atık ve çöplerin değil, çok sayıda kitap, dergi ve gazetenin de bulunduğu görüldü. Evlerin kapılarında bulunan "Rahatsız etmeyin" yazıları da dikkat çekti. İçerideki birikimin yoğunluğu nedeniyle temizlik çalışmalarının birkaç gün daha sürmesinin beklendiği belirtildi.



"4-5 YILDIR TOPLUYOR"

Yunus Emre Mahallesi Muhtarı Osman Altıntaş, Şerife D.'nin uzun süredir mahallede insanlarla iletişim kurmadığını söyledi. Evlerdeki birikimin yaklaşık 4-5 yıllık olduğunun kameralardan yapılan kontrollerde görüldüğünü belirten Altıntaş, "Kameralardan tespit edilmiş, 4-5 yıldır topluyor. Koku fazla gelince de biz de şikayetçi olduk." dedi. Şerife D. ile geçmişte de iletişim kurmakta zorlandıklarını ifade eden Altıntaş, "Biz defalarca geldiğimizde, seçim zamanında kağıtlarını getirdik, kapıdan alırdı hemen, hiç konuşmazdı. 'Niye çalıyorsun?' falan derdi kapıda. Kimseyle bir diyalogları yoktu" ifadelerini kullandı.



"HADDİNDEN FAZLA ÇÖP VAR"

Dairelerdeki durumun uzun süredir devam ettiğini aktaran Altıntaş, içerideki birikimin oldukça yoğun olduğunu belirterek, "Çünkü haddinden fazla çöp var, aşırı bir pislik, tamamen çöp" diye konuştu. Belediye ekiplerinin iki dairedeki çöp, atık ve eşyaları tamamen kaldırmak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Temizlik işlemlerinin tamamlanmasının ardından dairelerin kullanım durumu ve bundan sonraki süreçle ilgili nasıl bir işlem yapılacağı ise merak konusu oldu.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KÜTAHYA

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Kütahya’da çöp ev alarmı! Kötü koku mahalleyi ayağa kaldırdı: Profesörün 2 dairesinden çıkanlar akıllara durgunluk verdi!
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