Kütahya’da çöp ev alarmı! Kötü koku mahalleyi ayağa kaldırdı: Profesörün 2 dairesinden çıkanlar akıllara durgunluk verdi!





"HADDİNDEN FAZLA ÇÖP VAR"

Dairelerdeki durumun uzun süredir devam ettiğini aktaran Altıntaş, içerideki birikimin oldukça yoğun olduğunu belirterek, "Çünkü haddinden fazla çöp var, aşırı bir pislik, tamamen çöp" diye konuştu. Belediye ekiplerinin iki dairedeki çöp, atık ve eşyaları tamamen kaldırmak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Temizlik işlemlerinin tamamlanmasının ardından dairelerin kullanım durumu ve bundan sonraki süreçle ilgili nasıl bir işlem yapılacağı ise merak konusu oldu.

Haber Girişi Buse Sever - Editör