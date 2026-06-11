Kütahya’da feci kaza! 1 ölü

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Muhammet Ali Koltka idaresindeki otomobil seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı ve savrularak takla attı. Aynı araç orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen Halil İbrahim Tunç yönetimindeki otomobil, bir anda karşısına çıkan kazaya karışmış araca çarpmamak için ani manevra yaptı. Ancak bu manevra sırasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç karşı şeride geçerek yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, araçlarda sıkışan yaralılara müdahale ederek kurtarma çalışması gerçekleştirdi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, takla atan araçta yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki Ali Koltka'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Gencin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kazada yaralanan sürücüler Muhammet Ali Koltka ve Halil İbrahim Tunç ise ilk müdahalelerinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazanın kesin oluş sebebini belirlemek için geniş çaplı inceleme başlatırken, araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör