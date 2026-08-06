Kütahya’da feci kaza: Beton mikserinin altında can verdi! 13 yaşındaki kızı yaralandı
Kütahya'nın Emet ilçesinde meydana gelen olayda, beton mikseri seyir halinde olan motosiklete çarptı. Feci kazada motosikletin sürücüsü 53 yaşındaki Yusuf Macır hayatını kaybederken, 13 yaşındaki kızı Havva Nur Macır ağır yaralandı.
Kaza, Tavşanlı-Emet kara yolu Bahatlar Köyü yol ayrımında meydana geldi. Emet'ten Tavşanlı yönüne ilerleyen Ahmet A. (60) yönetimindeki beton mikseri, aynı yönde ilerleyen Yusuf Macır'ın kullandığı motosiklete çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasındaki kızı Havva Nur Macır, ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Emet Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan 2 çocuk babası Yusuf Macır, kurtarılamadı.
Macır'ın kızının durumunun da ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Beton mikseri şoförü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.