Haberler Yaşam Haberleri Kütahya’da feci kaza: Beton mikserinin altında can verdi! 13 yaşındaki kızı yaralandı
Giriş Tarihi: 6.08.2026 17:33

Kütahya’da feci kaza: Beton mikserinin altında can verdi! 13 yaşındaki kızı yaralandı

Kütahya'nın Emet ilçesinde meydana gelen olayda, beton mikseri seyir halinde olan motosiklete çarptı. Feci kazada motosikletin sürücüsü 53 yaşındaki Yusuf Macır hayatını kaybederken, 13 yaşındaki kızı Havva Nur Macır ağır yaralandı.

DHA Yaşam
Kütahya’da feci kaza: Beton mikserinin altında can verdi! 13 yaşındaki kızı yaralandı
  • ABONE OL

Kaza, Tavşanlı-Emet kara yolu Bahatlar Köyü yol ayrımında meydana geldi. Emet'ten Tavşanlı yönüne ilerleyen Ahmet A. (60) yönetimindeki beton mikseri, aynı yönde ilerleyen Yusuf Macır'ın kullandığı motosiklete çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasındaki kızı Havva Nur Macır, ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Emet Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan 2 çocuk babası Yusuf Macır, kurtarılamadı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Macır'ın kızının durumunun da ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Beton mikseri şoförü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

#KÜTAHYA #TAVŞANLI #KAZA #ÖLDÜ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Kütahya’da feci kaza: Beton mikserinin altında can verdi! 13 yaşındaki kızı yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA