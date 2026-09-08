Kütahya’da feci kaza: Genç kız hayatını kaybetti!

Kaza, Öreğler Dağı ormanlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A. yönetimindeki otomobil, Simav Dağı'nda seyir halindeyken sürücünün yolu şaşırması sonucu Öreğler Dağı ormanlık alana girdi. Dik bir yokuştan çıkmaya çalışan otomobil, yokuşu aşamayınca geri geri kaymaya başladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, uçuruma yuvarlanarak takla attı. Kaza sırasında araçtan fırlayan 21 yaşındaki Büşra Şen, başını kayalıklara çarpması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde Şen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada hafif yaralanan sürücü M.A. ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Büşra Şen'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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