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Giriş Tarihi: 25.07.2026 09:19

Kütahya'da feci kaza! Otomobil ile motosiklet metrelerce yükseklikten şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Kütahya'da aynı istikamette seyir halinde olan otomobil ile önündeki motosiklet çarpıştıktan sonra her iki araç da şarampole savruldu. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

DHA Yaşam
Kütahya’da feci kaza! Otomobil ile motosiklet metrelerce yükseklikten şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
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Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu 19'uncu kilometresindeki Yenice Kavşağı yakınlarında meydana geldi. O.A. yönetimindeki 43 EA 928 plakalı otomobil, önünde giden E.A. (18) idaresindeki 43 AFC 748 plakalı motosiklete çarptı.

7 METRE YÜKSEKLİKTEN ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Savrulan otomobil ve motosiklet yaklaşık 7 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kazada, motosiklet sürücüsü E.A. ve arkasında bulunan M.Ş. (16) ile otomobil sürücüsü O.A., araçta bulunan M.E.A. (9) ve R.A. (53) yaralandı.

1'İ AĞIR 5 YARALI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şarampole yuvarlanan otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye, AFAD ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsü E.A.'nın ağır yaralandığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KÜTAHYA

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