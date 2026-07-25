Kütahya’da feci kaza! Otomobil ile motosiklet metrelerce yükseklikten şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

7 METRE YÜKSEKLİKTEN ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Savrulan otomobil ve motosiklet yaklaşık 7 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kazada, motosiklet sürücüsü E.A. ve arkasında bulunan M.Ş. (16) ile otomobil sürücüsü O.A., araçta bulunan M.E.A. (9) ve R.A. (53) yaralandı.