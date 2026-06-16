Haberler Yaşam Haberleri Kütahya’da feci yangın! Metal fabrikasında eritme kazanı patladı: 1’i ağır 3 işçi yaralandı!
Giriş Tarihi: 16.06.2026 14:52

Kütahya’da feci yangın! Metal fabrikasında eritme kazanı patladı: 1’i ağır 3 işçi yaralandı!

Kütahya’nın Gediz ilçesinde meydana gelen patlama yürekleri ağza getirdi. Alüminyum işleme tesisinde eritme kazanının patlaması sonucu ortaya çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Olayda 1’i ağır 3 işçi yaralanırken itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı. Ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Kütahya’da feci yangın! Metal fabrikasında eritme kazanı patladı: 1’i ağır 3 işçi yaralandı!
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Olay, saat 07.00'da Gediz Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan Gediz Etkin Metalurji isimli alüminyum işleme tesisinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle tesisin üretim bölümündeki eritme/işleme kazanı büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın şiddetiyle fabrikada yangın çıktı.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına, Gediz Belediyesi İtfaiye Ekiplerince müdahale edildi. Yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

KAZANIN YANINDA ÇALIŞAN İŞÇİ AĞIR YARALANDI

Patlama esnasında kazanın hemen yakınında çalışan ve alevlerin arasında kalan işçi R.T. ağır yaralandı. İtfaiye erleri ve sağlık ekipleri tarafından fabrikadan çıkarılan yaralı işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

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3 İŞÇİ YARALANDI

Vücudunda ciddi derecede yanıklar oluştuğu belirtilen R.T., burada yapılan ilk müdahale sonrası Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi. Patlama anında kazandan daha uzakta bulunan diğer işçiler Y.G. ve M.Y. ise kazayı daha hafif sıyrıklarla atlattı. Gediz Devlet Hastanesi'nde tedavileri devam eden iki işçinin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Jandarma ve itfaiye ekipleri, tesiste büyük çapta hasara yol açan patlamanın çıkış nedeni ve kesin sebebini belirlemek üzere geniş çaplı inceleme başlattı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KÜTAHYA

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Kütahya’da feci yangın! Metal fabrikasında eritme kazanı patladı: 1’i ağır 3 işçi yaralandı!
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