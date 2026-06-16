Kütahya’da feci yangın! Metal fabrikasında eritme kazanı patladı: 1’i ağır 3 işçi yaralandı!

3 İŞÇİ YARALANDI

Vücudunda ciddi derecede yanıklar oluştuğu belirtilen R.T., burada yapılan ilk müdahale sonrası Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi. Patlama anında kazandan daha uzakta bulunan diğer işçiler Y.G. ve M.Y. ise kazayı daha hafif sıyrıklarla atlattı. Gediz Devlet Hastanesi'nde tedavileri devam eden iki işçinin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.