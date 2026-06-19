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Giriş Tarihi: 19.06.2026 19:17

Kütahya'da inşaat iskelesi çöktü! 2 işçiden acı haber geldi

Kütahya Bölücek Mahallesi'nde bir bina inşaatında meydana gelen feci kazada, malzeme çeken makaranın devrilmesi sonucu işçilerin üzerinde bulunduğu iskele çöktü. 5 metre yükseklikten düşen 4 işçiden 2'si kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

AA
Kütahya’da inşaat iskelesi çöktü! 2 işçiden acı haber geldi
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Bölücek Mahallesi Hekim Sinan Şair Şeyhi Bulvarı'ndaki bir bina inşaatında malzemeleri yukarıya çeken makaranın devrilmesi sonucu işçilerin bulunduğu iskele çöktü.

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek yaralanan işçiler Mustafa Olgun (46), Abdullah Kaya (60), Hamit Sarı (71) ve Süleyman Türkoğlu (58), sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan işçilerden Sarı ve Türkoğlu doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralı 2 işçinin ise tedavileri sürüyor.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#KÜTAHYA

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Kütahya'da inşaat iskelesi çöktü! 2 işçiden acı haber geldi
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