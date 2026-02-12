Haberler Yaşam Haberleri Kütahya’da kanlı miras kavgası: 1 ölü, 1 yaralı!
Giriş Tarihi: 12.02.2026 01:21

Kütahya’da kanlı miras kavgası: 1 ölü, 1 yaralı!

Kütahya'nın Simav ilçesinde miras anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda, 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA
Kütahya’da kanlı miras kavgası: 1 ölü, 1 yaralı!
  • ABONE OL

Edinilen bilgilere göre olay, Simav ilçesine bağlı Demirci beldesi Öreyler Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Güneç (53) ile kardeşi N.G. (49) arasında miras meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların silah kullandığı olayda İbrahim Güneç olay yerinde yaşamını yitirdi, N.G. ise ayağına isabet eden mermiyle yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı N.G., ambulansla Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İbrahim Güneç'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kütahya’da kanlı miras kavgası: 1 ölü, 1 yaralı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz