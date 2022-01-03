Haberler Yaşam Haberleri Kütahya'da kanlı olay: Bıçaklı kavga kamerada!
Giriş Tarihi: 3.1.2022 11:27 Son Güncelleme: 3.1.2022 11:28

Kütahya'da kanlı olay: Bıçaklı kavga kamerada!

DHA
Kütahya’da kanlı olay: Bıçaklı kavga kamerada!

Kütahya'da korkunç bir olay yaşandı... Aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan C.Y. ile R.D. çıkan kavgada bıçakla yaralandı. İkilinin bıçaklı kavgası güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Kanlı olay, dün akşam Servi Mahallesi Ethem Erdinç sokakta meydana geldi. Aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen C.Y. ile R.D. sokak üzerinde tartıştı.

Çıkan kavgada birbirlerini bıçaklayan C.Y. ile R.D. yaralandı. Arkadaşlarının müdahalesi sonucu ayrılan 2 kişi ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk tedavilerinin ardından ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, ikilinin bıçaklı kavgası bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kütahya'da kanlı olay: Bıçaklı kavga kamerada!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA