Kütahya’da kayıp olarak aranıyordu: Cansız bedeni kayalık alanda bulundu

Ovacık köyünde ot toplamak için ormanlık alana giden 51 yaşındaki İsmail Çakır'ın eve dönmemesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KAYALIK ALANDA CESEDİ BULUNDU



İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da destek verdiği arama çalışmaları sonucunda Mor Kayalar bölgesinde Çakır'ın cesedi bulundu. Bölgede yapılan incelemede Çakır'ın yaklaşık 30 metre yükseklikteki kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği belirlendi. Çakır'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör