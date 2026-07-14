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Giriş Tarihi: 14.07.2026 16:33

Kütahya'da kayıp olarak aranıyordu: Cansız bedeni kayalık alanda bulundu

Kütahya Tavşanlı'da ormanlık alanda ot toplarken kaybolan 51 yaşındaki İsmail Çakır, arama çalışmaları sonucu 30 metrelik kayalıklardan düşmüş halde ölü bulundu.

AA
Kütahya’da kayıp olarak aranıyordu: Cansız bedeni kayalık alanda bulundu
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Ovacık köyünde ot toplamak için ormanlık alana giden 51 yaşındaki İsmail Çakır'ın eve dönmemesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KAYALIK ALANDA CESEDİ BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da destek verdiği arama çalışmaları sonucunda Mor Kayalar bölgesinde Çakır'ın cesedi bulundu. Bölgede yapılan incelemede Çakır'ın yaklaşık 30 metre yükseklikteki kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği belirlendi. Çakır'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KÜTAHYA

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Kütahya'da kayıp olarak aranıyordu: Cansız bedeni kayalık alanda bulundu
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