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Giriş Tarihi: 21.8.2022 16:02 Son Güncelleme: 21.8.2022 16:07

Kütahya’da kaza: 1 ölü 5 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yoldan çıkarak menfeze çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Kütahya’da kaza: 1 ölü 5 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yoldan çıkarak menfeze çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Bursa'nın Harmancık ilçesinden Tavşanlı ilçesi istikametine seyreden İ. Bulduk yönetimindeki otomobil Harmancık-Tavşanlı yolunun 22. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak menfeze çarptı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Ayşe Kahrıman (49) hayatını kaybederken, araç sürücüsü İ. Bulduk (45), aynı araçta bulunan N. Bulduk (42), F. Kahrıman (13), Z. A. Bulduk (8) ve M. S. Bulduk (5) yaralandı.


Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kütahya’da kaza: 1 ölü 5 yaralı
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