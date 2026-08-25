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Giriş Tarihi: 25.08.2026 10:27

Kütahya’da korkunç kaza! İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var!

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. İki motosikletin çarpışması sonucu ekipler olay yerine peş peşe geldi. Belirlemelere göre kazada yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Kütahya’da korkunç kaza! İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var!
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Kaza, dün gece Ekrem Ödemiş Bulvarı üzerindeki Subaşı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.K. yönetimindeki 43 ADT 783 plakalı motosiklet ile Ekrem Ödemiş Bulvarı'ndan kavşağa giriş yapan A.U. idaresindeki 43 ACF 756 plakalı motosiklet çarpıştı.

SÜRÜCÜLER METRELERCE SAVRULDU

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüleri yola savrularak yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücüler, ambulanslarla Tavşanlı Doçent Doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi. Kazayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı. Yetkililer, sürücüleri özellikle kavşak geçişlerinde hız sınırlarına ve geçiş önceliği kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KÜTAHYA #TAVŞANLI #KAZA

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Kütahya’da korkunç kaza! İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var!
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