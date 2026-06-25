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Giriş Tarihi: 25.06.2026 00:01

Kütahya'da korkunç olay! Bir kadın, oğluyla yaşadığı evde ölü bulundu

Kütahya'da 68 yaşındaki kadın, oğluyla yaşadığı evde ölü bulundu. Öte yandan Mahalle muhtarı İsmail Arı, gazetecilere yaptığı açıklamada, anne ve oğlunun sokakta çok fazla görülmediğini, kadının günler önce öldüğünün tahmin edildiğini belirtti.

AA
Kütahya’da korkunç olay! Bir kadın, oğluyla yaşadığı evde ölü bulundu
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Kütahya'da Börekçiler Mahallesi Pınar Sokak'ta Hatice Alaçam ile oğlu Ö.Ö'nün (40) yaşadığı eve, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

15 GÜN ÖNCE ÖLDÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR

Eve giren ekipler, yatağında hareketsiz bulunan Alaçam'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede, cesedi bozulmaya başlayan kadının yaklaşık 15 gün önce öldüğü değerlendirildi.

Psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen Ö.Ö'nün ise rahatsızlığından dolayı dün hastaneye yattığı öğrenildi.

Olay yeri incelemesinin ardından Alaçam'ın cesedi, otopsi için Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

ANNESİNİN CANSIZ BEDENİYLE AYNI EVDE YAŞADI

Öte yandan, Ö.Ö'nün annesinin öldüğünü bildirmediği ve cesediyle aynı evde yaşadığı tahmin ediliyor.

Mahalle muhtarı İsmail Arı, gazetecilere yaptığı açıklamada, anne ve oğlunun sokakta çok fazla görülmediğini, kadının günler önce öldüğünün tahmin edildiğini belirtti.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör

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Kütahya'da korkunç olay! Bir kadın, oğluyla yaşadığı evde ölü bulundu
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