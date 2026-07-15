Kütahya’da korkutan yangın!

Yangın, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bulunan Şeker Lokali arkasındaki otluk alanda çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ile polis ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederken, polis ekipleri ve vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek vererek itfaiye ekiplerine yardımcı oldu.
TREN SEFERLERİ DURDURULDU
Yangının demiryolu hattına yakın noktada çıkması nedeniyle itfaiye ekipleri, araçların ulaşamadığı bölgeye hortumları demiryolu rayları üzerinden sererek müdahalede bulundu.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında dikkat çeken bir an da kameralara yansıdı.