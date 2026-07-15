Haberler Yaşam Haberleri Kütahya’da korkutan yangın!
Giriş Tarihi: 15.07.2026 18:30

Kütahya’da korkutan yangın!

Kütahya'da yerleşim yerine yakın otluk alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, çalışmalar sonrası alevler kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle tren seferleri geçici olarak durdurulurken, alevlerin arasında kalan kümeslerdeki 11 güvercin öldü. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

DHA Yaşam
Kütahya’da korkutan yangın!
  • ABONE OL

Yangın, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bulunan Şeker Lokali arkasındaki otluk alanda çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ile polis ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederken, polis ekipleri ve vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek vererek itfaiye ekiplerine yardımcı oldu.

TREN SEFERLERİ DURDURULDU

Yangının demiryolu hattına yakın noktada çıkması nedeniyle itfaiye ekipleri, araçların ulaşamadığı bölgeye hortumları demiryolu rayları üzerinden sererek müdahalede bulundu.

Çalışmaların güvenli şekilde yürütülebilmesi amacıyla tren seferleri geçici süreyle durduruldu. Yangın sırasında alevlerin arasında kalan bir kümes tamamen yanarken, içerisinde bulunan 11 güvercin öldü.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında dikkat çeken bir an da kameralara yansıdı.

Alevlerden kaçan bir fare, itfaiyenin yangında kullandığı hortumun altına sığınarak korunmaya çalıştı. O anlar kameralara görüntülendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

#KÜTAHYA #ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Kütahya’da korkutan yangın!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA