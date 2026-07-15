Kütahya’da korkutan yangın!

Yangın, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bulunan Şeker Lokali arkasındaki otluk alanda çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ile polis ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederken, polis ekipleri ve vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek vererek itfaiye ekiplerine yardımcı oldu.