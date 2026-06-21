Haberler Yaşam Haberleri Kütahya’da korkutan yangın! Avludan araçlara sıçrayan alevler patlamaya neden oldu: 3 ev zarar görürken 2 araç küle döndü!
Giriş Tarihi: 21.06.2026 16:35

Kütahya’da korkutan yangın! Avludan araçlara sıçrayan alevler patlamaya neden oldu: 3 ev zarar görürken 2 araç küle döndü!

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Karaköy'de meydana gelen yangın yürekleri ağza getirdi. Avluda başlayan alevler, evlere oradan da araçlara sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alınan yangında 3 ev kısmen zarar görürken, 2 araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Kütahya’da korkutan yangın! Avludan araçlara sıçrayan alevler patlamaya neden oldu: 3 ev zarar görürken 2 araç küle döndü!
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Edinilen bilgilere göre yangın, Karaköy'de bir evin avlusunda henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Avluda park halinde bulunan araçların alevler içerisinde kalarak patlaması sonucu yangın kısa sürede büyüdü ve çevredeki evlere sıçradı.

ALEVLER YOĞUN MÜDAHALEYLE KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye Domaniç, Tavşanlı, Tunçbilek ve Çukurca Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sayesinde alevler köyün diğer bölümlerine ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

3 EV 2 ARAÇ YANDI

Yangında aynı avlu içerisinde bulunan Dursun Çağlar, Metin Ceylan ve Yaşar Fidan'a ait evlerde kısmi hasar meydana geldi. Ayrıca Dursun Çağlar ve oğluna ait iki araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

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DUMANDAN ETKİLENEN VATANDAŞLARA MÜDAHALE EDİLDİ

Olayda can kaybı yaşanmazken, dumandan etkilenen bazı vatandaşlara olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için Domaniç İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yetkililer, yangının kesin çıkış sebebinin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağını bildirdi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KÜTAHYA #TAVŞANLI #YANGIN

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Kütahya’da korkutan yangın! Avludan araçlara sıçrayan alevler patlamaya neden oldu: 3 ev zarar görürken 2 araç küle döndü!
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