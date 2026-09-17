Haberler Yaşam Haberleri Kütahya’da korkutan yangın! Evi saran alevler ahır samanlıklara sıçradı: Köylüler seferber oldu!
Giriş Tarihi: 17.09.2026 16:55 Son Güncelleme: 17.09.2026 16:58

Kütahya’da korkutan yangın! Evi saran alevler ahır samanlıklara sıçradı: Köylüler seferber oldu!

Kütahya’nın Domaniç ilçesine bağlı Çiftlik köyünde meydana gelen yangın yürekleri ağza getirdi. 2 evi saran alevler ahır ve samanlıklara sıçradı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında köylüler seferber oldu. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Kütahya’da korkutan yangın! Evi saran alevler ahır samanlıklara sıçradı: Köylüler seferber oldu!
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Domaniç ilçesine bağlı Çiftlik köyündeki Selman Önder, Yakup Önder ve Ramazan Önder'e kardeşlere ait ev ve ahırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler binaların ahşap olması ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ahırdaki hayvanlar, köylülerin yoğun çabasıyla son anda dışarı çıkarılarak kurtarıldı.

KÖYLÜLER SEFERBER OLDU

İtfaiye ekipleri gelene kadar köylüler su kovaları, hortumlar ve su tankerleriyle alevlerin önünü kesmek için seferber oldu. Ekiplerin ve köylülerin yoğun müdahalesi sonucu yangın, diğer evlere sıçramadan 1 saat içinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev, ahır ve samanlıklar yandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yangının çıkış nedenine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KÜTAHYA

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Kütahya’da korkutan yangın! Evi saran alevler ahır samanlıklara sıçradı: Köylüler seferber oldu!
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