Kütahya’da korkutan yangın! Evi saran alevler ahır samanlıklara sıçradı: Köylüler seferber oldu!

Domaniç ilçesine bağlı Çiftlik köyündeki Selman Önder, Yakup Önder ve Ramazan Önder'e kardeşlere ait ev ve ahırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler binaların ahşap olması ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ahırdaki hayvanlar, köylülerin yoğun çabasıyla son anda dışarı çıkarılarak kurtarıldı.