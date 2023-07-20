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Giriş Tarihi: 20.7.2023 15:58 Son Güncelleme: 20.7.2023 16:10

Kütahya'da köy muhtarı tartıştığı arkadaşını öldürdü

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, iddiaya göre ailevi bir mesele yüzünden köy muhtarı arkadaşını tüfekle vurarak öldürdü. Zanlı jandarma tarafından gözaltına alındı.

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Kütahya’da köy muhtarı tartıştığı arkadaşını öldürdü

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Kayaköy Muhtarı L.G., daha önce tartıştığı arkadaşı Servet Yılmaz'ın (42) evinin kapısını sabaha karşı çaldı. Muhtar, kapının açılmasının ardından yanında getirdiği tüfekle Yılmaz'ın üzerine kurşun yağdırdı.

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vurulan Servet Yılmaz ambulansla Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı, ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Muhtar Levent G., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Cinayetin ailevi bir mesele yüzünden işlendiği iddia edildi

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Kütahya'da köy muhtarı tartıştığı arkadaşını öldürdü
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