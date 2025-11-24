Haberler Yaşam Haberleri Kütahya'da matematik öğretmeni evinde ölü bulundu
Giriş Tarihi: 24.11.2025 20:05

Kütahya'da matematik öğretmeni evinde ölü bulundu

Kütahya Atatürk Anadolu Lisesi'nde matematik öğretmeni olarak görev yapan 59 yaşındaki Yusuf Şenay, evinde ölü bulundu.

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Kütahya’da matematik öğretmeni evinde ölü bulundu

75. Yıl Mahallesi Şehit Uzman Çavuş Turgut Gündüz Caddesi'ndeki evinde yaşayan Yusuf Şenay'dan haber alamayan öğretmen arkadaşlarının, durumdan şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese giden ekipler, girdikleri dairede Şenay'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından, Yusuf Şenay'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Öğretmenin kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edilirken, kesin ölüm nedeninin, yapılacak otopsi sonucunda belli olacağı belirtildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kütahya'da matematik öğretmeni evinde ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz