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Giriş Tarihi: 17.07.2026 04:21

Kütahya'da motosikletle elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde motosiklet ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu, motosikletin sürücüsü Mustafa Ertürk hayatını kaybetti, elektrikli bisiklet sürücüsü N.K. ise yaralandı.

AA
Kütahya’da motosikletle elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Mustafa Ertürk (18) yönetimindeki 43 ADT 498 plakalı motosiklet ile N.K. idaresindeki elektrikli bisiklet, Kütahya-Tavşanlı kara yolunun 4. kilometresinde çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü Ertürk, bariyerlere savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları kontrollerde Ertürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü N.K. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Ertürk'ün cenazesi Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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#TAVŞANLI #KÜTAHYA

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Kütahya'da motosikletle elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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