Kütahya’da otomobil takla attı: Anne öldü! Baba ve kızları yaralandı...

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak çıkardığı Ahmet Dursun Sarı, Nilgün Sarı ve Asude Sarı ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Nilgün Sarı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Asude Sarı'nın, Türkiye Engelliler Bilek Güreşi Bedensel Engelli kategorisinde 23 yaş altı açık sıklet sağ ve sol bilek Türkiye birincisi ve Avrupa Şampiyonu olduğu belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor...