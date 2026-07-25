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Giriş Tarihi: 25.07.2026 10:21

Kütahya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı!

Kütahya'da polis ekiplerince silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda silah, silah parçası ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İHA
Kütahya’da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı!
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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, 6136 Sayılı Kanun kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde il merkezi ve ilçelerde 2 araç durduruldu.

ÇOK SAYIDA SİLAH PARÇASI ELE GEÇİRİLDİ

Araçlarda yapılan aramalarda 1 adet 9x19 milimetre otomatik tabanca, 30 adet "Browning" ibareli 9x19 milimetre tabanca, 49 adet tabanca fişeği, 2 adet otomatik tabanca şarjörü ve 2 bin 288 adet çeşitli silah parçası ele geçirildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda ayrıca uyuşturucu madde kullanımında kullanılan 1 adet payp, göz damlası kutusu içerisinde yaklaşık 5 mililitre uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen sıvı madde ile antifriz kutusu içerisinde bir miktar uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen sıvı madde bulundu. Operasyon kapsamında gözaltına alınan N.K., D.A., İ.K., Ö.F.D. ve B.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KÜTAHYA

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Kütahya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı!
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