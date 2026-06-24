Kütahya’da tavuklu pilav faciası: 84’ü öğrenci 98 kişi rahatsızlandı

Rahatsızlanan öğrenciler ile velileri kendi imkanlarıyla ve ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Etkinliğin ardından zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvuranların 84'ünün öğrenci, 14'ünün ise öğrenci velisi olduğu belirtildi.