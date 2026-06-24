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Giriş Tarihi: 24.06.2026 00:02

Kütahya'da tavuklu pilav faciası: 84’ü öğrenci 98 kişi rahatsızlandı

Kütahya'da bir ortaokulda düzenlenen etkinlikte dağıtılan tavuklu pilav yiyen 84’ü öğrenci 98 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı. Öğrenci ve velilerinin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA Yaşam
Kütahya’da tavuklu pilav faciası: 84’ü öğrenci 98 kişi rahatsızlandı
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Kütahya Meydan Mahallesi'ndeki Şule Mete Tetik Ortaokulu'nda gençlik şöleni yapıldı. Şölende öğrenci ve velilerine tavuk, pilav, ayran dağıtıldı. Etkinliğin ardından bazı öğrencilerde bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü.

Rahatsızlanan öğrenciler ile velileri kendi imkanlarıyla ve ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Etkinliğin ardından zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvuranların 84'ünün öğrenci, 14'ünün ise öğrenci velisi olduğu belirtildi.

Öğrenci ve velilerinin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#KÜTAHYA

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Kütahya'da tavuklu pilav faciası: 84’ü öğrenci 98 kişi rahatsızlandı
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