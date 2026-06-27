Haberler Yaşam Haberleri Kütahya'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü
Giriş Tarihi: 27.06.2026 01:20

Kütahya'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü

Kütahya’nın Gediz ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, yolcu konumundaki Rasim Güler (71) yaşamını yitirdi.

DHA
Kütahya’da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü
  • ABONE OL

Kütahya'daki kaza, saat 09.30 sıralarında Gediz ilçesi Kıran köyü Karcıkaya mevkisinde meydana geldi. Odun toplamak için ormanlık alanda irlerlerken Muharrem Ö.'nün kontrolünü yitirdiği 22 FC 369 plakalı traktör, devrildi.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde traktörde yolcu konumunda bulunan Rasim Güler'in öldüğü belirlendi. Yaralanan traktör sürücüsü Muharrem Ö. ise ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Güler'in cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Gediz Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#KÜTAHYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Kütahya'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA