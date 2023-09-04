Kütahya’da uyuşturucu ticaretine darbe: 1 kişi tutuklandı

Kütahya Emniyet Müdürlüğü uyuşturucuyla mücadelesini sürdürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapıldığına yönelik istihbari bilgi alınca harekete geçti.

RUHSATSIZ TABANCA VE UYUŞTURUCU YAKALANDI

Ekipler tarafından şüpheli H.A. isimli şahsın "Uyuşturucu madde ticareti" yaptığına yönelik gelen bilgi doğrultusunda ikametine baskın yapıldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 27,21 gram bonzai maddesi, 0,53 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

BİR KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İkamette bulunan E.D. ve F.D. isimli şüpheler hakkında Emniyet mensupları "Uyuşturucu madde kullanma" suçundan işlem yaparak her iki şüpheliyi serbest bıraktı. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan şüpheli H.A. ise gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLANAN ŞÜPHELİLERİN SAYISI 69 OLDU

Kütahya'da yılbaşından itibaren yapılan çalışmalarda "Uyuşturucu Madde Ticareti" kapsamında tutuklanan şüphelilerin sayısı ise 69'a yükseldi.