Haberler Yaşam Haberleri Kütahya’da uyuşturucu ticaretine darbe: 1 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 4.9.2023 16:28 Son Güncelleme: 4.9.2023 17:47

Kütahya’da uyuşturucu ticaretine darbe: 1 kişi tutuklandı

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapıldığına yönelik istihbari bilgi sonrası bir şüphelinin evine baskın yaptı. Şüpheli H.A.’nın evinde arama yapan ekipler uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirdi. Şüpheli H.A. gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kütahya’da yılbaşından itibaren "Uyuşturucu Madde Ticareti" kapsamında tutuklanan şüphelilerin sayısı ise böylece 69’a yükseldi.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Kütahya’da uyuşturucu ticaretine darbe: 1 kişi tutuklandı

Kütahya Emniyet Müdürlüğü uyuşturucuyla mücadelesini sürdürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapıldığına yönelik istihbari bilgi alınca harekete geçti.

RUHSATSIZ TABANCA VE UYUŞTURUCU YAKALANDI

Ekipler tarafından şüpheli H.A. isimli şahsın "Uyuşturucu madde ticareti" yaptığına yönelik gelen bilgi doğrultusunda ikametine baskın yapıldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 27,21 gram bonzai maddesi, 0,53 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

BİR KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İkamette bulunan E.D. ve F.D. isimli şüpheler hakkında Emniyet mensupları "Uyuşturucu madde kullanma" suçundan işlem yaparak her iki şüpheliyi serbest bıraktı. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan şüpheli H.A. ise gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLANAN ŞÜPHELİLERİN SAYISI 69 OLDU

Kütahya'da yılbaşından itibaren yapılan çalışmalarda "Uyuşturucu Madde Ticareti" kapsamında tutuklanan şüphelilerin sayısı ise 69'a yükseldi.

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Kütahya’da uyuşturucu ticaretine darbe: 1 kişi tutuklandı
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