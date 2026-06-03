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Giriş Tarihi: 3.06.2026 12:25

Kütahya’da vicdanları yaralayan hırsızlık! DMD hastası Metehan’ın bağış paralarını çalarken yakalandı

Kütahya’da meydana gelen hırsızlık pes dedirtti. Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası Metehan Selvi’nin tedavisi için sokakta kurulan bağış standındaki paraları çalmaya kalkışan 38 yaşındaki şüpheli suçüstü yakalandı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Kütahya’da vicdanları yaralayan hırsızlık! DMD hastası Metehan’ın bağış paralarını çalarken yakalandı
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Olay, Gazikemal Mahallesi Pekmez Pazarı Caddesi'ndeki Belediye İş Hanı'nın önünde meydana geldi.

5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN BAĞIŞ PARALARINA GÖZ DİKTİ

DMD hastası Metehan Selvi'nin tedavisine destek amacıyla sokağa kurulan stanttaki yardım kumbarasının menteşesini kıran Murat K., içerisindeki paraları almaya çalıştığı sırada bölgede devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçileri tarafından fark edildi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Suçüstü yakalanan M.K., gözaltına alındı. Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Murat K., işlemleri için emniyete götürüldü. Yardım kumbarasında hasar oluşurken, içerisindeki bağış paraları muhafaza altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KÜTAHYA

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Kütahya’da vicdanları yaralayan hırsızlık! DMD hastası Metehan’ın bağış paralarını çalarken yakalandı
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