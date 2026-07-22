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Giriş Tarihi: 22.07.2026 12:41

Kütahya’da yolcu otobüsü devrildi: 31 yaralı

İstanbul-Kuşadası seferini yapan yolcu otobüsü, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu Aykırıkçı mevkisinde meydana gelen trafik kazasında devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 31 kişi yaralandı.

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Kütahya’da yolcu otobüsü devrildi: 31 yaralı
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Edinilen bilgilere göre, otobüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ve devrildi. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla otobüste bulunan yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Daha sonra yaralılar ambulanslarla Kütahya ve çevre illerdeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun Afyonkarahisar istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Devrilen otobüsün kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kazanın kesin çıkış nedeninin yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacağı bildirildi.

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Kütahya’da yolcu otobüsü devrildi: 31 yaralı
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