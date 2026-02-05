Kütahya’daki bakımevinde dehşet anları kamerada: Kendini kolonya ile ateşe verdi! İddialar ise kan dondurdu...

'AMCAM SABAH HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ'

İskender Horuz'un bakımevi çalışanından korktuğu için polis ifadesinde kendisini yakarak intihar etmek istediğine yönelik ifade verdiğini öne süren Horuz, "Diz kapağının altından bu cinsel organların üstüne kadar yani göbeğine kadar yanmış bir şekildeydi. Amcamın genel sağlık durumu, ilk ameliyatını oldu. Daha sonra ikinci ameliyatını olacak. Ondan sonra tekrar bir üçüncü ameliyatını olacak. Üçüncü derecede yanık. Sinirleri falan yandığı için şu anda acı bile hissetmiyor, yoğun bakımda tutuluyor. Kendisi tekerlekli sandalyeye mahkum. Hani tekerlekli sandalyeden ineyim lavaboma gideyim onu yapayım. Öyle bir şansı yok. Çocukken geçirdiği bir hastalıktan dolayı engelli. Amcam yandıktan sonra hemen değil, sabah hastaneye götürüldü. Sorduğumda ise kendisi hastane istemediler diye açıklama yaptılar. Ben hem görevliden hem de bakımevinden şikayetçiyim" dedi.