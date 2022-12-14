Kutlu ailesine cinayetten ceza yağdı

İstanbul Şişli'de 22 Aralık 2020'de Ozan Tekcan'ın öldürülmesi, Batuhan Karanlıkoğlu'nun yaralanması ile ilgili yargılanan Kutlu ailesi hakkında mahkeme kararını verdi. Kamuoyunda 7 Ocak 2020'de hastanenin acil servisinde husumetlisi Karanlıkoğlu zannederek ünlü şarap firması sahibi Figen ve Randolph Mays çiftinin oğlu Emre Tyler Mays'ı (17) öldürmesiyle tanınan Akın Kutlu'nun ailesi, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada son savunmalarını yaptı. Mahkeme heyeti, baba Gazi ve anne Döndü Kutlu hakkında "Kasten öldürmeye iştirak" suçundan 25'er yıl hapis, oğul Muhammed Kutlu hakkında "Kasten adam öldürme", "Yaralama" ve "Ruhsatsız silah taşıma" suçlarından toplam 28 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 740 TL adli para cezası, Davut Kutlu'ya ise "Kasten öldürmeye yardım" ve cinayet öncesi Tekcan'ı "Yaralama" suçundan toplam 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Tekcan ailesinin sanıklara "Layığınızı buldunuz" demesi üzerine, Döndü Kutlu, "Ben yatıp çıkacağım, ama oğlun geri gelmeyecek" diye bağırdı.