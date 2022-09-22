Kutsal Damacana 4 Şafak Sefer tarafından duyuruldu! Kutsal Damacana 4 ne zaman çıkacak, oyuncu kadrosunda kimler var?

Kutsal Damacana 4 geliyor! Şafak Sezer yaptığı açıklamada ünlü serinin yeni filmiyle geleceği belli oldu. Serinin hayranları da Kutsal Damacana 4 ne zaman çıkacak sorusunu yöneltiyor. Peki, Kutsal Damacana 4 oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Şafak Sezer'in yeni filmi hakkında detaylar...
KUTSAL DAMACANA 4 GELİYOR
İlk iki filmiyle birçok insanın eğlenerek izlediği Kutsal Damacana, dördüncü filmi ile dönüş yapıyor. Şafak Sezer üçüncü filmde oynamazken, dördüncü filmin başrolü olacağı belli oldu. Sezer, "Eşşek Asım.Fikret abini seyret:kutsal damacana 4" tweetiyle Kutsal Damacana 4'ün geleceğini belirtti.