Haberler Yaşam Haberleri Kutsal Damacana 4 Şafak Sefer tarafından duyuruldu! Kutsal Damacana 4 ne zaman çıkacak, oyuncu kadrosunda kimler var?
Giriş Tarihi: 22.9.2022 16:11

Kutsal Damacana 4 Şafak Sefer tarafından duyuruldu! Kutsal Damacana 4 ne zaman çıkacak, oyuncu kadrosunda kimler var?

Kutsal Damacana 4 ne zaman çıkacak sorusu, Şafak Sezer’in sosyal medyadan yaptığı duyuruyla aratılır oldu. Sevilen film serilerinden Kutsal Damacana, dördüncü filmiyle ekranlara gelecek. Şafak Sezer Kolpaçino sonrası diğer komedi serisinin de yeni çekimini yapacak. Bu sebeple Kutsal Damacana 4 oyuncu kadrosu hakkında araştırmalar soruyor. Peki, Kutsal Damacana 4 ne zaman çıkacak? İşte detaylar…

Kutsal Damacana 4 Şafak Sefer tarafından duyuruldu! Kutsal Damacana 4 ne zaman çıkacak, oyuncu kadrosunda kimler var?

Kutsal Damacana 4 geliyor! Şafak Sezer yaptığı açıklamada ünlü serinin yeni filmiyle geleceği belli oldu. Serinin hayranları da Kutsal Damacana 4 ne zaman çıkacak sorusunu yöneltiyor. Peki, Kutsal Damacana 4 oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Şafak Sezer'in yeni filmi hakkında detaylar...

KUTSAL DAMACANA 4 GELİYOR

İlk iki filmiyle birçok insanın eğlenerek izlediği Kutsal Damacana, dördüncü filmi ile dönüş yapıyor. Şafak Sezer üçüncü filmde oynamazken, dördüncü filmin başrolü olacağı belli oldu. Sezer, "Eşşek Asım.Fikret abini seyret:kutsal damacana 4" tweetiyle Kutsal Damacana 4'ün geleceğini belirtti.

KUTSAL DAMACANA 4 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Kutsal Damacana 4 ne zaman çıkacak henüz belli değil. Çıkacağı zaman haberi güncelleyeceğiz.

KUTSAL DAMACANA 4 OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Yapılan paylaşıma bakıldığında Şafak Sezer ve Ersin Korkut'un yer alacağı anlaşılıyor.

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Kutsal Damacana 4 Şafak Sefer tarafından duyuruldu! Kutsal Damacana 4 ne zaman çıkacak, oyuncu kadrosunda kimler var?
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