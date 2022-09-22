Kutsal Damacana 4 Şafak Sefer tarafından duyuruldu! Kutsal Damacana 4 ne zaman çıkacak, oyuncu kadrosunda kimler var?

Kutsal Damacana 4 geliyor! Şafak Sezer yaptığı açıklamada ünlü serinin yeni filmiyle geleceği belli oldu. Serinin hayranları da Kutsal Damacana 4 ne zaman çıkacak sorusunu yöneltiyor. Peki, Kutsal Damacana 4 oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Şafak Sezer'in yeni filmi hakkında detaylar...