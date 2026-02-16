Kutsal emanetler Erzurum’da sergilenecek

Ramazanın kalpleri yumuşatan, şehirleri huzurla kuşatan manevi ikliminde; asırlardır muhafaza edilen mukaddes emanetler, Erzurum
'da vatandaşlarla buluşmaya hazırlanıyor. Kentte ilk kez düzenlenecek sergi, kutsal emanetlere ev sahipliği yapacak. Üç gün sürecek sergide; Saç-ı Şerif, Sakal-ı Şerif, Kâbe örtüsü ve Kâbe anahtarı gibi mukaddes emanetler halkın ziyaretine sunulacak. Ramazanın manevi atmosferini güçlendirmeyi amaçlayan sergi, Erzurum Vakıflar Bölge Müdürü Murat Uslu, bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü
tarafından organize edilen Kutsal Emanetler Sergisi'nin kapılarını vatandaşlara açacaklarını belirtti. Topkapı Sarayı
'ndan ve vakıf koleksiyonlarından getirilecek Saç-ı Şerif, Sakal-ı Şerif, Kâbe örtüsü ve Kâbe anahtarı gibi yaklaşık 99 özel eserin sergileneceğini ifade eden Uslu, şu bilgileri paylaştı: "20, 21 ve 22 Şubat tarihlerinde Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nin fuaye salonunda 'Kutsal Emanetler' sergisini, inşallah bu yıl Ramazan
ayında ilk kez Erzurum'da açmış olacağız. Ramazan dolayısıyla sergimiz iftardan sonra saat 23.00'e kadar açık olacak. Ramazan'ın maneviyatına olumlu katkı sağlayacak bir organizasyonu halkımızın hizmetine sunmak için çalışıyoruz."