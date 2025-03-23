Kutsal topraklara pedal çeviriyor

Almanya'nın Stuttgart kentinden hac ibadetini yerine getirebilmek için 1 ay önce bisikletiyle yola çıkan Burak Öztürk, yaklaşık 6 bin kilometreden fazla yolunun 2 bin kilometresini tamamladı. Yol üstündeki duraklardan Prizren'e gelen Öztürk, bisikletiyle tarihi Şadırvan Meydanı'nı gezdi ve Sinan Paşa Camii'nde namaz kıldı.Kosovalılar, hac yolculuğunu sosyal medya hesaplarından paylaşarak ünlenen Öztürk'ü sık sık fotoğraf çektirmek ve sohbet etmek için durdurarak genç hacı adayına harçlık ve hediyeler verdi. Burada çok iyi karşılandığını belirten Öztürk, "Özellikle Prizren'de kendimi çok iyi hissediyorum çünkü arkadaşlar çok sahipleniyor. Zaten burası, bu merkez Türkiye'deki eski şehir merkezlerine çok benzediği için rahatım ve kendimi evde gibi hissediyorum" dedi. Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde halkın kendisini çok sahiplendiğini anlatan Öztürk, Prizren'de de halkın yüksek ilgisinden adım atmakta zorlandığını dile getirdi. Öztürk "İnşallah hacca ulaşırım, haccımı yaparım ve Allah da inşallah kabul eder. Öyle bir düşüncem var, hayırlısıyla yola çıkıyorum inşallah" dedi. Öztürk'ün kutsal topraklara varmadan önceki duraklarından birisi de Türkiye olacak.