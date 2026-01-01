Kütüphane ve bebek otel 1 ay kapatıldı

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu, Les Benjamins'in direktörü Zohaer Majhadi, Suma Han adlı gece kulübü sahibi Cengiz Can Atasoy, Kütüphane adlı gece kulübünün işletmecisi Yılmaz Efe'nin de olduğu gözaltına alınan 17 şüpheliden 12'si tutuklandı. Ünlü isimlerin ve influencer'ların sosyal medya paylaşımlarının, suçlarını gizlemek ve suç işleme amacına hizmet etmek için birer 'maske' olarak kullanıldığı değerlendirmesi yapıldı. Uyuşturucu kullanıldığına dair istihbari bilgiler olan Etiler'deki Kütüphane, Bebek Otel ve Amaya isimli mekânlar İstanbul Valiliği'nce 1 ay kapatıldı.

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın da 'şüpheli' sıfatıyla ifadesine başvuruldu ve yurtdışı çıkış yasağı konuldu. Şüphelilerden 13'ü cep telefonu şifrelerini savcılıkla paylaştı. Telefon incelemeleri sonrası uyuşturucu partilerine katılan başka ünlü isimlerin de deşifre olması bekleniyor. Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 'Tanık' sıfatıyla ifade veren bir kadın, 'Kütüphane' isimli gece kulübünün tuvaletinde uyuşturucu kullanıldığını anlatmıştı.