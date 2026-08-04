Kütüphaneler Cumhuriyet tarihinin rekor sayılarına ulaştı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "'Üreten kütüphaneler' vizyonumuz ile kütüphaneleri ülkemizin sosyal, kültürel, bilimsel ve hatta iktisadi kalkınmasına katkıda bulunacak birer 'üretim' ve 'fırsat' merkezine dönüştürmenin adımlarını atıyoruz. İnovasyon ve girişimcilik süreçlerini destekleyerek kütüphanelerimizi birer fikir ve proje geliştirme mekanı olarak işlevsel kılıyoruz." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a gelen Bakan Ersoy, Valiliği ziyaret etti.

Şeref defterini imzalayan Ersoy, Vali Birol Ekici ile görüştü.

Ardından Yeni Mahalle'de yapımı tamamlanan Şırnak İl Halk Kütüphanesi'nin açılış programına katılan Bakan Ersoy, göreve geldikleri günden bu yana kütüphane hizmetlerine önem verdiklerini belirterek, yaptıkları toplantılarda ülkenin hangi noktasında olursa olsun çocukların ve gençlerin kütüphaneye ulaşma konusunda sıkıntı yaşamaması gerektiğini ifade ettiğini söyledi.

Ersoy, "Gençlerimiz, evlatlarımız kitaba ulaşma konusunda bir sorun yaşamayacak dedik. Şükürler olsun ki bu anlayışla çıktığımız yolda halkımızın ihtiyaçlarını gözeterek birbirinden farklı alanlarda, her yaş ve kesime hitap eden mekanlar inşa ederek yeni kütüphaneleri şehirlerimize kazandırdık. Eser sayılarımızı artırarak ve farklı kütüphane bölümleri tasarlayarak kütüphanelerimize yeni bir boyut kattık. Çünkü biliyoruz ki kütüphaneler toplumların kültürel mirasını koruyup aktaran en önemli kurumlardan biridir. Kütüphaneleri bu yönüyle değerlendirmek önemlidir." diye konuştu.

Şırnak'ın kültür mirasının bu konunun öneminin anlaşılması için son derece güzel bir örnek olduğunu dile getiren Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu topraklar, felsefi ve tasavvufi derinliğiyle yüzyılları aşan etkiler bırakan Molla Ahmed-i Cezeri'nin düşünce mirasının; Doğu edebiyatının en önemli eserleri arasında kabul edilen Mem-u Zin'in yazarı Ahmed-i Hani'nin kalem ve kelamının varisidir. Camilerin, medreselerin, kale ve türbelerin şahitliğini yaptığı eşsiz bir medeniyetler tarihi ve kültür silsilesinin emanetçisidir. Bütün bunların korunması, bilgi ve eserlerin gelecek nesillere aktarılması büyük önem taşımaktadır. İşte kütüphanelerimiz bu ağır sorumluluğu üstlenmekte, gereğini yerine getirmektedir. Bu bilinçle son 5 yıllık süreçte şehrimizde İdil, Uludere, Silopi ve Güçlükonak ilçe halk kütüphanelerimizin tefrişlerini yenileyerek modern hizmet anlayışına uygun şekilde vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Cizre 100. Yıl İlçe Halk Kütüphanemizi yeni hizmet binasına kavuşturduk. Bugün de bu yatırımların en önemli halkalarından biri olan Şırnak İl Halk Kütüphanemizi hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 8 bin 390 metrekare kapalı alana sahip Şırnak İl Halk Kütüphanesi, 1475 kişilik kullanıcı kapasitesi ve yaklaşık 62 bin kitap raf kapasitesi ile ilimizin en önemli kültür ve bilgi merkezlerinden biri olacaktır. Kütüphanemiz; 0-3 yaş bebek, 4-6 yaş okul öncesi ve 7-14 yaş çocuk bölümleri ile erken yaşlardan itibaren okuma kültürünü destekleyen özel alanlara sahiptir. Bunun yanı sıra dört ayrı yetişkin okuma ve araştırma salonu, süreli yayınlar bölümü, teknik hizmetler birimi, görme ve işitme engelli vatandaşlarımız için erişilebilir hizmet odaları, farklı yaş gruplarına yönelik atölyeler, multimedya ve konferans salonu ile araştırma, eğitim ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak nitelikte tasarlanmıştır. Kütüphanemiz bünyesinde ayrıca kafeterya, mescitler ile kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek destek alanları da bulunmaktadır."

Ersoy, Şırnak İl Halk Kütüphanesi'nin çocukların ve gençlerin eğitim ve gelişim süreçlerine destek olacağına, araştırmacılara, öğrencilere ve tüm vatandaşlara uzun yıllar hizmet vereceğine inandığını belirterek, başta Valilik olmak üzere bu güzel eserin hayata geçirilmesinde emeği bulunan tüm kurumlara, projede görev alan ve katkı sunan herkese teşekkür ettiğini söyledi.

"ETKİNLİK VE ATÖLYELERLE BİREYLERİ SANATSAL VE KÜLTÜREL ÜRETİME TEŞVİK EDİYORUZ"

Kütüphanelerin, bu alandaki küresel ve yerel hizmet stratejilerinin dönüşümü, teknolojinin hızla gelişmesiyle farklı bir boyut kazandığını dile getiren Ersoy, artık kütüphane denilince araştırmaların yapıldığı, yaratıcı fikirlerin geliştirildiği, sanatsal etkinliklerin gerçekleştirildiği, farklı yaş gruplarına yönelik atölyelerin yer aldığı ve eğitimle sosyal etkileşimin bir arada bulunduğu yaşam merkezlerinin akla geldiğini belirtti.

Ersoy, "Gelinen bu noktanın da ötesine geçiyor, 'Üreten kütüphaneler' vizyonumuz ile kütüphaneleri ülkemizin sosyal, kültürel, bilimsel ve hatta iktisadi kalkınmasına katkıda bulunacak birer 'üretim' ve 'fırsat' merkezine dönüştürmenin adımlarını atıyoruz. İnovasyon ve girişimcilik süreçlerini destekleyerek kütüphanelerimizi birer fikir ve proje geliştirme mekanı olarak işlevsel kılıyoruz. İnsanımıza, deneyimleme yoluyla öğrenme ve bu şekilde farklı alanlarda üretime katılma imkanları sunuyor; etkinlik ve atölyelerle bireyleri sanatsal ve kültürel üretime teşvik ediyoruz." dedi.

Bugün ülkenin dört bir yanında 1300'den fazla kütüphanenin bu yaklaşımla hizmet verdiğini ifade eden Ersoy, Türkiye genelinde 26 müstakil bebek kütüphanesinin, 75 çocuk kütüphanesinin, 21 ihtisas ve edebiyat müzesi kütüphanesinin, 12 alışveriş merkezi kütüphanesinin, 3 havalimanı, 2 gar ve 2 hastane kütüphanesinin faaliyet gösterdiğini kaydetti.

Ersoy, 78 gezici kütüphane ile de yerleşik kütüphanelerden yararlanamayan vatandaşlara kütüphane hizmeti götürdüklerini, köy ve kasaba okullarında on binlerce öğrenci ile buluştuklarını belirtti.

"HALK KÜTÜPHANELERİNDE ÜYE SAYISININ 2,8 MİLYONDAN 7,2 MİLYONA ULAŞTI"

Bakan Ersoy, "Toplam kütüphane kullanım alanını son 8 yıl içinde yaklaşık 320 bin metrekareden yaklaşık 900 bin metrekareye; oturma kapasitesini 97 binden yaklaşık 160 bin kişiye çıkardık. Aynı dönemde halk kütüphanelerinde üye sayısının 2,8 milyondan 7,2 milyona, kullanıcı sayısının 28 milyondan 39,2 milyona, toplam kitap sayısının ise 19 milyondan 26,1 milyona ulaşmasını sağladık. Sadece son üç yılda hizmete açtığımız yeni ve yenilenmiş kütüphanelerimizin sayısı 245'i geçmiştir. Bütün bu eser ve rakamlar Cumhuriyet tarihinde görülmemiş ilkleri ve rekorları barındırmaktadır." bilgisini paylaştı.

Gelinen nokta gurur verici olsa da millete hizmet söz konusu olduğunda "yeter" kelimesini asla kullanmadıklarını, daima daha fazlasını yapmak için hız kesmeden yola devam ettiklerini ifade eden Ersoy, şunları kaydetti:

"Dijital dönüşüm projelerinden mobil uygulamalara, yapay zeka kullanımından engelli dostu yapı ve teknolojilere kadar attığımız her bir adımla kütüphanelerimizi her yaş ve kesimden vatandaşımızın yaşamına dokunan çağdaş bilgi ve kültür merkezleri haline getirmeyi sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda olduğu gibi bu sahada da hizmet ve eserlerimizle öncü, özgün ve örnek olmaya devam edeceğiz. Sayın Vekilimizin (Arslan Tatar) bir talebi var. Ona da buradan sözünü vermiş olalım. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz ile bugün konuşuyorum. Medreseyle ilgili çalışmayı başlattırıyorum. Hızlı bir şekilde inşallah onu da 2027 programına aldıracağım."

Bakan Ersoy, Şırnak İl Halk Kütüphanesinin kente, bölgeye ve ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, bilgiye, kültüre ve ortak geleceğe değer katmasını temenni etti.

Vali Birol Ekici ise Şırnak'ın Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip illerin başında geldiğini belirtti.

Şırnak'ın gençlerinin kentin dağlarında 80 bin varil petrol çıkararak "Türkiye Yüzyılı"nın inşasına büyük katkıda bulunduğunu ifade eden Ekici, "Bu dağlarda 3 bin 500 gencimiz aralıksız çalışmaya devam etmektedir. 80 bin varil petrolü daha da artırmak, Türkiye Cumhuriyeti'ne daha da çok katkıda bulunmak için tüm güçleriyle çalışmaktadırlar. Kütüphanelerde yetişen çocuklar bilgi ve bilim çağını yakalamayı sağlayacaklar. Kentte 7 kütüphanemiz ve 180 bin kitabımız var. Bir de gezici kütüphanemiz var. Şırnak'ın gençleri 'Türkiye Yüzyılı'nın inşasına hazırdır." dedi.

"BÜYÜK BİR MEDENİYETİN TASAVVURUNU DA İÇİNDE TAŞIMAKTADIR"

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar da kentte sadece yeni bir binanın kapılarını açmadıklarını, aynı zamanda bilgiye açılan bir kapıyı, kültüre uzanan bir yolu ve geleceğe uzanan güçlü bir köprüyü hizmete açtıklarını ifade etti.

Şırnak'ın binlerce yıllık kültürel birikimine değinen Tatar, "Bu topraklar nice alimler, şairler, gönül insanları yetiştirdi. Bugün açılışını yaptığımız bu eser, o büyük mirası yarının nesilleriyle buluşturacak güçlü bir merkez olacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu yalnızca ekonomik kalkınmayla değil, aynı zamanda kültürü, sanatı, eğitimi ve insanı merkeze alan büyük bir medeniyetin tasavvurunu da içinde taşımaktadır." diye konuştu.

Tatar, son yıllarda Şırnak'ın eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, spordan gençlik yatırımlarına kadar her alanda önemli eserlerle buluştuğunu dile getirerek, "Her yatırım şehrimizin potansiyeline duyulan güvenin ifadesi oldu. İnanıyorum ki bu bina yalnızca kitapların bulunduğu bir mekan olarak kalmayacak, fikirlerin yeşerdiği, çocukların umutla büyüdüğü, gençlerin kendilerini keşfettiği, ilim ve sanatın buluştuğu yaşayan bir merkez olacak." ifadelerini kullandı.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise hizmete açılacak İl Halk Kütüphanesinin bilgiye, eğitime ve kültüre hizmet eden önemli bir merkez olacağını belirtti.

Yarka, şunları kaydetti:

"Bir milleti güçlü kılan yalnızca sahip olduğu imkanlar değil, okuyan insanı, düşünen gençliği ve üreten nesilleridir. Kitapla büyüyen bir çocuk yalnızca kendi geleceğine değil, yaşadığı şehrin ve ülkesinin de yarınlarını inşa eder. Her büyük medeniyetin temelinde ilim, her güçlü devletin arkasında bilgiyle yetişmiş nesiller, her aydınlık geleceğin de başlangıcında kütüphaneler vardır. Bu eser, öğrenmenin, araştırmanın, kültürün ve sosyal yaşantının buluştuğu yaşayan bir kültür yuvası olacaktır. Bu kütüphanede yetişecek nesiller ülkemize bilimde, sanatta, eğitimde ve kamu hizmetinde önemli katkılar sunacaktır."

Konuşmaların ardından İl Müftü Yardımcısı Abdullah Sanrı'nın okuduğu dua ile kurdele kesilerek Şırnak İl Halk Kütüphanesinin açılışı yapıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör