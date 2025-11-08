‘Kütüphaneler önceliğimiz’

Milli Eğitim Bakanlığı ile Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER) arasında "Kütüphane Protokolü" imzalandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Eğitim, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğudur. Öğretmenlerimiz, ailelerimiz, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle aynı hedefe yönelirsek başarılı oluruz" dedi. Tekin, okul kütüphanelerinin niteliğini artırmanın öncelikleri olduğunu vurguladı.Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, ara tatillerin dinlenmek için önemli bir fırsat olduğunu belirterek öğrencilere dinlenirken kendilerine ve gelişimlerine zaman ayırmayı unutmamaları önerisinde bulundu. Tekin, şunları kaydetti: "İlgileriniz dahilinde okuyarak, yaşadığınız şehrin tarihi yerlerini ve doğal güzelliklerini ziyaret ederek verimli geçen bir tatil sizleri güçlendirecektir. Tatil dönüşü okullarımızda büyük bir heyecanla sizleri bekliyor olacağız." ANKARA