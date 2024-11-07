Haberler Yaşam Haberleri Kuveyt’in ilk kadın kaptan pilotu Elif Güveyler yuvaya döndü
Giriş Tarihi: 7.11.2024 14:08 Son Güncelleme: 7.11.2024 14:45

Kuveyt’in ilk kadın kaptan pilotu Elif Güveyler yuvaya döndü

Kuveyt merkezli havayolu şirketinde 2019 yılından bu yana görev yapan ve ülkenin ilk kadın kaptan pilotu olarak tarihe geçen Elif Güveyler, kariyerine Türkiye’de devam etme kararı aldı. Türk Hava Yolları'nın yüzde 100 iştiraki olan AJet'e transfer olan Güveyler, "Beş buçuk yıl önce çıktığım yurt dışı yolculuğunu eve dönüş kararıyla sonlandırıyorum” dedi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kuveyt’in ilk kadın kaptan pilotu Elif Güveyler yuvaya döndü

Türk Hava Yolları'nda görev alan Elif Güveyler, 2019 yılında Kuveytli havayolu firmasına transfer oldu. Kuveyt sivil havacılık tarihinde bir ilke imza atan Güveyler ülkenin ilk kadın kaptan pilotu olarak tarihe geçti.

YUVAYA DÖNDÜ

Beş buçuk yıl sonra ülkesine dönmeye karar veren Elif Güveyler, Türk Hava Yolları'nın yüzde 100 iştiraki olan AJet'e transfer oldu. Ajet'e katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Güveyler; "Beş buçuk yıl önce ülkemden ayrılıp çıktığım yolculuk sonunda artık eve dönüş kararı aldım. Bildiğiniz üzere uzun zamandır Kuveyt'te bir havayolu şirketinde görev yapmaktaydım ve bu süre zarfında Kaptanlığımı aldım ve birçok akademik çalışma yaptım. Tecrübeler topladım. Şimdi ise bu tecrübeleri eve getirme, ülkem için kullanma zamanı. Bu gelişmeler doğrultusunda ülkemizde çok tecrübeli bir kadro ile kurulan ve ekibine inanıp güvendiğim AJET bünyesine katılma kararı aldım" dedi.

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Kuveyt’in ilk kadın kaptan pilotu Elif Güveyler yuvaya döndü
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