Kuvözde dehşet

Kahramanmaraş'ta yaşayan Sema ve Abdullah Bozoklar çiftinin kızları Deniz Esin, 4 yıl önce Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya geldi. Kilosu düşük olduğu için de kuvöze konuldu. Bu süreçte, bebeğin çok sakin ve hareketsiz olduğunu gözlemleyince vücudunu kontrol eden bir hemşire, bacağında morluklar gördü. Bebeğin sağlıklı dünyaya geldiğini bilen hemşire, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyince, meslektaşlarından Hazel Dırık Bağrıyanık'ın şiddetine maruz kaldığını gördü. Durumu hastane yönetimine bildirince yapılan muayenede ise bebeğin bacağının kırık olduğu belirlendi. Hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık'ın bebeğe şiddet uyguladığını aileye bildirmeyen hastane, Deniz Esin'i entübe halde özel bir hastaneye sevk etti. Bebeğin tedavisi burada yapılırken, özel hastane yetkilileri ailesine, Deniz Esin'in hem bedensel engelli hem de serebral palsi ve epilepsi olduğunu söyledi.

DAVA AÇILINCA ÖĞRENDİLER

Hastane yönetimi daha sonra hemşire hakkında idari soruşturma başlatıp durumu Kahramanmaraş İl İdare Kurulu'na bildirdi. İdari soruşturma sonunda da görevine son verdi. Hazırlanan bilirkişi raporu üzerine Kahramanmaraş 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde 3 yıl hapis istemiyle açılan dava UYAP'a girilmesinin ardından geçen yıl haziranda Sema ve Abdullah Bozoklar'a e-devletten dava günü mesajı gitti. Mesajı açan çift, acı gerçeği öğrendi. Aile, hemşirenin en ağır cezayı almasını istedi.

VAHŞETİ YAŞATAN DA BİR ANNE

Ailenin avukatı, "Aile, mahkemeden tebligat gidene kadar, evlatlarının engelli olarak doğduğuna kanaat getiriyor. Bebek, yaşadığı vahşet neticesinde hem fiziksel hem de zihinsel olarak ömür boyu engelli kaldı. Kamera görüntülerini izlemeye, her insanın yüreği dayanmaz. İşin acı tarafı bebeğimize bu vahşeti yaşatan hemşirenin de bir anne olmasıdır" dedi.