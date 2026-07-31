Kuvvetli fırtına nedeniyle 4 ilde denize girmek yasaklandı!

KOCAELİ

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle birçok sahilde denize girilmesine izin verilmeyecek. Kandıra Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün saat 10.30 itibarıyla, bir gün süreyle geçerli olmak üzere Kovanağzı, Kumcağız, Kerpe, Seyrek, Bağırganlı ve Miço Kadınlar Plajı haricindeki tüm sahillerde denize girmenin tehlikeli olduğu ve yasaklandığı bildirildi.