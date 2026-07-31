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Giriş Tarihi: 31.07.2026 15:10 Son Güncelleme: 31.07.2026 15:11

Kuvvetli fırtına nedeniyle 4 ilde denize girmek yasaklandı!

Marmara ve Karadeniz'de şiddetli fırtına nedeniyle denize girmek yasaklandı! Olumsuz hava koşulları nedeniyle valilik ve kaymakamlıklar tarafından peş peşe alınan kararlarla plajlar kapatıldı. Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya'da olumsuz hava şartları engeline takıldı.

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Kuvvetli fırtına nedeniyle 4 ilde denize girmek yasaklandı!
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Marmara ve Karadeniz sahillerinde etkili olan şiddetli poyraz, yüksek dalga ve rip akıntısı tehlikesi nedeniyle 4 ilde denize girmek yasaklandı. Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya'nın birçok ilçesinde valilik ve kaymakamlıklar tarafından peş peşe alınan kararlarla plajlar kapatıldı.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da etkili olan poyraz deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Hızı yer yer saatte 40 kilometreyi bulduğu belirtilen poyraz nedeniyle 9 gemi, Tekirdağ açıklarında beklemeye geçti. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçesinde küçük teknelerle balıkçılık yapan balıkçılar, fırtına nedeniyle denize açılamadı.

4 İLÇEDE DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Tekirdağ Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle Süleymanpaşa, Şarköy, Marmaraereğlisi ve Saray ilçesinde denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle suda boğulmaların önlenmesi maksadıyla Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerimiz genelinde ve Marmaraereğlisi ilçemiz Sultanköy Mahallesi'nde 30 Temmuz ve 1 Ağustos 2026 tarihlerinde 2 gün, Saray ilçemiz genelinde 30 Temmuz, 1 Ağustos ve 2 Ağustos 2026 tarihlerinde 3 gün süreyle denize girişler yasaklanmıştır" denildi.

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KIRKLARELİ

Kırklareli'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Vize ile Demirköy ilçelerinde bugün denize girmenin yasaklandığı duyuruldu. Vize Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle 31 Temmuz 2026 tarihinde 1 gün süre ile Vize ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır" denildi. Demirköy Kaymakamlığı'ndan ise "Olumsuz hava/deniz şartları sebebi ile 31 Temmuz 2026 cuma günü tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır" açıklaması yapıldı.

KOCAELİ

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle birçok sahilde denize girilmesine izin verilmeyecek. Kandıra Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün saat 10.30 itibarıyla, bir gün süreyle geçerli olmak üzere Kovanağzı, Kumcağız, Kerpe, Seyrek, Bağırganlı ve Miço Kadınlar Plajı haricindeki tüm sahillerde denize girmenin tehlikeli olduğu ve yasaklandığı bildirildi.

SAKARYA

Sakarya çevresinde etkili olan olumsuz hava şartları, yüksek dalga ve ölümcül risk taşıyan rip akıntısı tehlikesi üzerine sahil ilçelerinde kırmızı alarm verildi. Öğlen saatlerinde Kaynarca, Karasu ve Kocaali ilçelerinde kaymakamlıklar tarafından peş peşe yasak kararları duyuruldu. Can güvenliğinin sağlanması gayesiyle sahillerde önlemler arttırıldı. Bölgede görev yapan sahil güvenlik, cankurtaran ve zabıta ekipleri sahil şeridindeki denetimlerini artırarak vatandaşları sudan çıkardı ve denize girmemeleri yönünde uyarılarda bulundu.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#TEKİRDAĞ #KOCAELİ #KIRKLARELİ #SAKARYA

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Kuvvetli fırtına nedeniyle 4 ilde denize girmek yasaklandı!
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