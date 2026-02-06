Kuvvetli sağanak İzmir’i etkisi altına aldı: Göle dönen altgeçitte can pazarı yaşandı! 1 ölü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "sarı kod" uyarısında bulunduğu İzmir genelinde kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Yolların göle döndüğü, vatandaşların zor anlar yaşadığı anlarda, bir sürücünün su baskını yaşanan alt geçitte hayatını kaybettiği belirlendi.
ALT GEÇİTTE CAN PAZARI
Feci olay, akşam saatlerinde ilçenin Pancar Mahallesi'nde bulunan İZBAN alt geçidinde meydana geldi. İlçede etkili olan sağanak yağış sırasında Mehmet Ekinci, yönetimindeki kamyonetiyle alt geçitten geçmek isterken, su birikintisi nedeniyle aracı stop etti. Alt geçitte su seviyesi hızla yükselirken, aracıyla mahsur kalan Mehmet Ekinci, telefonla yardım istedi.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yoğun çalışması sonucu araç bulunduğu yerden çıkarılırken, sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde sürücü Ekinci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Ekinci'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İzmir'de kuvvetli sağanak: Su dolu alt geçitte aracın içinde mahsur kalan sürücü hayatını kaybetti! | Video
'SÖYLENECEK BIRŞEY YOK HERŞEY MEYDANDA ZATEN'
Bölge sakinlerinden Emirhan Köylü, (51), "Söylenecek bir şey yok, her şey meydanda zaten. Belediyenin hizmetleri bunlar. Bir önlem yok, bir şey yok. İZBAN bitti, giden gitti. Gördüğünüz gibi her şey meydanda. İZBAN'ı su bastı, bir de kaza oldu. Bir cenazemiz de var. Söylenecek bir şey bulamıyoruz şu an. İtfaiye de geliyor ama hiçbir faydası yok. 3 saatte bu hale geldi buralar" dedi.
İZMİR'DE ÖLÇÜLEN YAĞIŞ MİKTARI AÇIKLANDI
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yer istasyonlarından alınan verilere göre İzmir'de bugün meydana gelen yağış miktarının değerleri açıklandı. Açıklamada, Menderes'in Çileme Mahallesine düşen yağış miktarı 119,3 mm, Gümüldür'e 74,6 mm, Urla orman sahası bölgesine 61,9 mm, Bayındır'ın Çınardibi Mahallesine 61,6 mm, Menderes orman sahası bölgesine 55,8 mm, Seferihisar'a 50 mm, Torbalı'ya 49,2 mm, Urla'ya 47,9 mm, Karaburun'a 42,7 mm, Kemalpaşa'ya 39,4 mm, Çeşme'ye 34,5 mm, Dikili'ye 32,1 mm ve Konak ilçesine 29,9 mm yağışın düştüğü belirtildi. Ayrıca, İzmir genelinde ortalama yağış miktarının 41,0 mm olarak ölçüldüğü kaydedildi.
ASIRLIK AĞAÇ DEVRİLDİ
İzmir'de sağanak yağmur ve rüzgar olumsuzluk yarattı. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan Hisarönü caminin önünde yer alan meydandaki asırlık çınar ağacı kökünden devrildi. Yüzlerce insanın uğrak yerlerinden birinde gerçekleşen olayda yaralanan olmadı.
İTFAİYEYE GELEN İHBARLAR
Sağanak yağış nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına gelen su baskını ihbarları da paylaşıldı. Toplam 175 ihbar gelirken, bunların 121'inin ev su baskını, 5'inin kamu binası su baskını, 21'inin iş yeri su baskını olduğu belirtildi. Ayrıca, 4 hasar tespiti yapıldığı, 5 ağaç devrilmesi olduğu ve 19 kurtarma işleminin gerçekleştirildiği belirtildi.
HİM'E GELEN İHBARLAR
Açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşehir İletişim Merkezine (HİM) gelen ihbarlar da paylaşıldı. Toplam 558 ihbarın geldiği belirtilen açıklamada, 289 yol su baskını, 220 konut su baskını ve 49 iş yeri su baskını ihbarı alındığı belirtildi. İlçe bazlı dağılımda ise; Seferihisar'dan 139, Menderes'ten 68, Torbalı'dan 61, Urla'dan 57, Çeşme'den 54, Konak'tan ise 24 ihbarın geldiği aktarıldı.
YAĞIŞ ALARMI VERİLMİŞTİ
İzmir'de son günlerde etkisini artırarak devam eden sağanak yağışlar nedeniyle, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kent genelinde sarı kod yağış uyarısı yapılmıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yer istasyonlarından alınan verilere göre, en yoğun yağış Çeşme, Karaburun ve Urla ilçelerinde ölçüldü. Urla Orman Sahası'nda metrekareye 58,8 kilogram, Seferihisar'da 44,4 kilogram, Karaburun'da 38,5 kilogram, Çeşme'de 33,4 kilogram, Bergama İncecikler Orman Sahası'nda 30,1 kilogram, Menderes Gümüldür'de 29,4 kilogram, Narlıdere'de 28,5 kilogram, Dikili'de 26,9 kilogram, Güzelbahçe'de 26,8 kilogram yağış kaydedilirken, Urla merkezde 35,6 kilogram yağış ölçüldü.
YAĞIŞLAR BUGÜN DE DEVAM EDECEK
Meteoroloji değerlendirmelerine göre, yarın da yer yer kuvvetli sağanak yağışların etkisini sürdürmesi bekleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, özellikle alçak kesimler, dere yatakları ve geçmişte su baskını yaşanan bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı.
İzmir'de sağanak yağış! Kordon suyla doldu | Video