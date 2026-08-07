Kuyucak’ta orman yangını: 5 dekar alan kül oldu!

Yangın, Kuyucak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.