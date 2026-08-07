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Giriş Tarihi: 7.08.2026 17:37

Kuyucak’ta orman yangını: 5 dekar alan kül oldu!

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, yoğun çalışma sonrası alevler kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 5 dekar kestanelik alan zarar gördü.

İHA Yaşam
Kuyucak’ta orman yangını: 5 dekar alan kül oldu!
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Yangın, Kuyucak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına karada müdahale ederken, söndürme çalışmalarına 2 helikopter de havadan destek verdi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İlk belirlemelere göre yaklaşık 5 dekar kestanelik alan yangında zarar gördüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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#AYDIN #112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ

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Kuyucak’ta orman yangını: 5 dekar alan kül oldu!
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