Kuyumcu cinayetinde 7 tutuklama

İstanbul Bakırköy'e bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde 17 Aralık'ta seyir halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda Ünsal Bahçeci (35) öldü. Kapalıçarşı'da kuyumcu dükkânı olduğu öğrenilen Bahçeci'nin cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Saldırının ardından başlatılan çalışmalarda İstanbul, Tekirdağ, Sinop ve Bursa'da tespit edilen 12 şüpheli düzenlenen operasyonla yurtdışına kaçmak üzereyken yakalandı.Aralarında yeni nesil sokak çetesi üyelerinin de olduğu öğrenilen 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi, 5 şüpheli serbest bırakıldı. Saldırganların Ünsal Bahçeci'yi evinden çıkarken takibe alıp aracıyla seyir halindeyken motosikletle peşinden gidip ateş açtıkları öğrenildi.